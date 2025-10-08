Второй областной чемпионат по настольной игре «Мое Подмосковье» прошел в Раменском. Об итогах мероприятия рассказали в Московской областной думе.

Чемпионат провели на базе физкультурно-спортивного комплекса «Борисоглебский». В нем приняли участие 52 команды, в состав которых вошли учащиеся областных школ.

Участникам нужно было пройти шесть таймов. В результате первое место заняла команда школы № 5 Электростали. В специальных номинациях победили команда школы № 4 Щелково и команда школы № 10 Реутова.

