Областной форум «Садоводы Подмосковья» прошел в Щелково

В Щелково прошел Московский областной форум «Садоводы Подмосковья». В мероприятии приняли участие более 300 человек, сообщили в Московской областной думе.

В рамках форума участники могли проконсультироваться по актуальным вопросам с представителями областных министерств и ведомств. Также были организованы тематические сессии.

Участникам рассказали о дачной и лесной амнистиях, особенностях проведения межевания, процессе оформления земельных участков общего пользования, правилах подключения к газу и электросетям, льготах на ЖКУ, борьбе с несанкционированными свалками.

Кроме того, на форуме была организована выставка урожая щелковских садоводов. Собранный урожай был отправлен в зону СВО.

