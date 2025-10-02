Областной форум «Садоводы Подмосковья» прошел в Щелково
Фото: [Пресс-служба Администрации г.о. Щелково]
В Щелково прошел Московский областной форум «Садоводы Подмосковья». В мероприятии приняли участие более 300 человек, сообщили в Московской областной думе.
В рамках форума участники могли проконсультироваться по актуальным вопросам с представителями областных министерств и ведомств. Также были организованы тематические сессии.
Участникам рассказали о дачной и лесной амнистиях, особенностях проведения межевания, процессе оформления земельных участков общего пользования, правилах подключения к газу и электросетям, льготах на ЖКУ, борьбе с несанкционированными свалками.
Кроме того, на форуме была организована выставка урожая щелковских садоводов. Собранный урожай был отправлен в зону СВО.
