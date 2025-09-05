Обновление лыжной базы в Егорьевске завершится к зимнему сезону

В Егорьевске близится к завершению обновление лыжной базы. Объект включен в Народную программу «Единой России» и региональную государственную программу благоустройства.

База расположена на территории лесопарка «Жукова Гора», обустройство которого вошло в Народную программу партии и государственную программу Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».

Ход работ по обновлению базы проверили секретарь местного отделения «Единой России», глава округа Дмитрий Викулов и председатель Совета депутатов Михаил Лавров. По словам Викулова, в здании уже завершен капремонт. Также оборудовали освещение и закупили новый инвентарь.

Сейчас продолжаются работы по планировке лыжной трассы и подсыпке, а также по завозу и распределению щепы для покрытия. Их планируется завершить в октябре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на текущий месяц запланировано окончание работ по благоустройству лесопарка «Дубрава» в Подольске.