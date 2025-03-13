Обновленное дошкольное отделение лицея в Клину завершат к началу учебного года

В Клину на улице Гагарина, д. 35а, продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения лицея № 10, подрядчик ООО «Трансстрой» завершает демонтажные работы, полностью обновить здание планируют к началу нового учебного года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет бюджета. Вскоре строители приступят к отделке. В ходе ремонта им предстоит выполнить устройство входных групп, заменить системы отопления, вентиляции, канализации, провести внутренние и другие работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в Гимназии имени Примакова.