Обновленную детскую площадку открыли в микрорайоне Межшоссейный в Подольске

В Подольске открыли обновленную детскую площадку в микрорайоне Межшоссейный. В рамках открытия объекта прошло праздничное мероприятие для детей.

В подмосковных дворах с начала года отремонтировали 38 тыс. малых архитектурных форм, отметили до этого в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Площадка в Подольске расположена во дворе домов на улицах Литейная и 50 лет ВЛКСМ. Ее площадь составляет 200 кв. м. Здесь установили игровой комплекс, гимнастические элементы и качели. Также на территории есть скамейки для родителей.

До конца года в рамках муниципальной программы в Подольске обновят еще семь игровых площадок для детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе благоустроят 14 пешеходных зон.