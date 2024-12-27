Обновленную детскую школу искусств открыли в Балашихе

В Балашихе после капитального ремонта торжественно открылась Детская школа искусств № 3, коллектив и учеников с этим поздравили первый заместитель министра строительного комплекса Московской области Марат Сибатулин, заместитель министра культуры и туризма Московской области Павел Родин и глава округа Сергей Юров. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Ремонт провели в рамках госпрограммы за счет средств бюджета, строители заменили инженерные коммуникации, кровлю, фасад, обустроили новый концертный зал, рассчитанный на 75 мест. В школе работают 23 преподавателя и концертмейстера, после обновления здесь смогут учиться 500 человек. В учреждении действуют фортепианный, теоретический, народный, вокально-хоровой, подготовительный отделы, классы скрипки и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.