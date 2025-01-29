Обновленную Голицынскую школу в Одинцовском округе откроют к началу нового учебного года

В Одинцовском округе продолжается капитальный ремонт «Голицынской школы № 1», его планируют завершить к началу нового учебного года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Сейчас специалисты выполняют демонтаж полов, потолков, штукатурки, дверных блоков, перегородок, инженерных сетей. Ежедневно на объекте задействованы 56 рабочих и две единицы техники», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева по президентской программе. Общая площадь школы составляет более 4,3 тыс. кв. м. В рамках ремонта строители заменят кровлю, инженерные системы, двери и оконные блоки, обустроят фасад, выполнят ремонт учебных классов и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.