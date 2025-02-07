Обновленную школу на улице Радио в Электростали откроют к новому учебному году

В Электростали на улице Радио продолжается капитальный ремонт школы № 13, его планируют завершить к началу нового учебного года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В ведомстве уточнили, что подрядчик приступил к общестроительным работам — ведет кирпичную кладку перегородок, штукатурку стен и так далее. Ремонт проходит в рамках госпрограммы за счет средств бюджета. Площадь здания составляет более 3,1 тыс. кв. м.

Строители в рамках ремонта обновят фасады, кровлю, проведут внутреннюю отделку помещений, проложат инженерные коммуникации и выполнят другие работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.