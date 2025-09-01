Обновленную школу открыли в поселке Колычево в Можайске

В Можайском округе открылась отремонтированная школа в поселке Колычево. Работы здесь провели при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

В учреждении привели в порядок помещения, установили новую мебель и оборудование, в том числе интерактивные доски.

В День знаний в Можайске в школы пошли 7 тыс. детей. В их числе — 747 первоклассников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев приехал на торжественную линейку в технолицей в Истре.