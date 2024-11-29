Обновленный больничный корпус открылся в подмосковном Зарайске

В Зарайске на улице Мерецкова открылся больничный корпус, в котором недавно завершили капитальный ремонт. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В ходе ремонта строители обновили фасад, кровлю, заменили окна, двери, полы, системы отопления, водоснабжения и канализации. Работы прошли в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья», их провели за счет средств бюджета. В ведомстве уточнили, что капремонт проводился в учреждении впервые за более чем 50 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.