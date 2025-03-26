Обновленный корпус девятой школы в Серпухове откроют к началу учебного года

В Серпухове на улице Советской, д. 83, продолжается капитальный ремонт первого корпуса средней школы № 9, стройготовность объекта составила 36%, ремонт завершат к началу нового учебного года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте задействовано 55 человек, три единицы техники. Строители ведут монтаж кровли, устройство основания пола, проводят электромонтажные работы. Одновременно ведется монтаж инженерных сетей», — говорится в сообщении.

Ремонт проходит в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети». Площадь здания составляет 4,2 тыс. кв. м, в нем проведут кровельные и фасадные работ, устройство входных групп, замену систем отопления и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в гимназии имени Примакова.