Обновленный лицей имени Дмитрия Менделеева откроется в Клину в новом учебном году

В Клину на улице Дзержинского, д. 11 продолжается капитальный ремонт лицея № 10 имени Дмитрия Ивановича Менделеева, подрядчик ООО «СтройПроект» планирует завершить работы к началу нового учебного года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте 18 человек, одна единица техники. Строители полностью завершили демонтажные работы, приступили к отделочным», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. Площадь здания составляет более 1,8 тыс. кв. м. Строителям предстоит выполнить кровельные и фасадные работы, устройство входных групп, заменить системы отопления, вентиляции, канализации и не только.

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