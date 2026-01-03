Обновленный зрительный зал Дома культуры открыли в Лобне

Зрительный зал Дома культуры «Луговая» открыли после ремонта в Лобне. В торжественной церемонии открытия приняла участие глава муниципалитета Анна Кротова.

До этого опыт Подмосковья по трансформации работы учреждений культуры представили делегации из Татарстана, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

На обновленной сцене ДК Лобни выступили хореографические ансамбли и коллективы учреждения.

В ходе ремонта в зале заменили напольное покрытие, обновили настенные поверхности, модернизировали конструкцию сцены, установили комфортабельные кресла и оборудование.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на зимние культурные мероприятия.