Оборудование для мониторинга состояния пациентов появилось в больницах Московской области

«Все усилия наших медиков направлены на скорейшее выздоровление пациентов, поэтому особое внимание уделяется поддержанию и мониторингу состояния больных. Всего с начала года в 14 больниц региона поступило более 100 современных медмониторов», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.