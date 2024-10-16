Оборудование для мониторинга состояния пациентов появилось в больницах Московской области
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
В подмосковные больницы поступило новое оборудование для мониторинга состояния пациентов, которое необходимо для непрерывного отслеживания жизненных показателей человека — артериального давления, уровня кислорода в крови, пульса и других параметров. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Медтехнику закупили в рамках нацпроекта «Здравоохранение», по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.
«Все усилия наших медиков направлены на скорейшее выздоровление пациентов, поэтому особое внимание уделяется поддержанию и мониторингу состояния больных. Всего с начала года в 14 больниц региона поступило более 100 современных медмониторов», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
На закупку техники направили 53,4 миллиона рублей, она появилась в Рузской, Коломенской, Долгопрудненской и других больницах.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.