Оборудование для очистных сооружений будут производить в Подмосковье

Компания «БиоПроект Пересвет» запустит импортозамещающее производство оборудования, необходимое для обеспечения работы очистных сооружений, в Сергиево-Посадском округе, для этих целей она построила производственный объект на земельном участке, полученном в аренду по программе «Земля за 1 рубль». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.