Оборудование для очистных сооружений будут производить в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба ООО «БиоПроект Пересвет»]
Компания «БиоПроект Пересвет» запустит импортозамещающее производство оборудования, необходимое для обеспечения работы очистных сооружений, в Сергиево-Посадском округе, для этих целей она построила производственный объект на земельном участке, полученном в аренду по программе «Земля за 1 рубль». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Инвестиции компании в проект составляют 100 миллионов рублей. На предприятии будет создано более 20 рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По ее словам, инвестор продолжает работать над наращиванием производственных мощностей и планирует дополнительно расширить производстве на еще одном участке, полученном по программе поддержки импортозамещения. Инвестиции в новый проект составят 70 миллионов рублей.
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