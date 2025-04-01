Обработка почвы под посадку лесных культур началась в Подмосковье

В подмосковных лесах стартовали работы по подготовке почвы к посадке лесных культур. Об этом рассказали в Комитете лесного хозяйства Московской области.

Этой весной в регионе планируется провести работы почти на 50 га. Обработка началась на землях четырех учебно-опытных филиалов ГАУ МО «Центрлесхоз».

Специалисты проведут механическую или термическую обработку почвы, чтобы обеспечить благоприятные условия для выращивания лесных культур. Такие растения высаживают в рамках искусственного лесовосстановления или искусственного лесоразведения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как область подготовилась к пожароопасному периоду.