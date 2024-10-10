Образовательный форум для волонтеров провели в Московской области

В Мытищах провели Окружной форум для руководителей и активистов добровольческих организаций и молодежных центров Подмосковья, он собрал более 165 участников. Об этом сообщает организатор мероприятия — Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Мы продолжаем серию окружных форумов, в этот раз мы пригласили не только руководителей и активистов волонтерских ячеек, но представителей молодежки. Ребята проводят много совместных мероприятий, работают плечом к плечу. Поэтому мы решили, что будет здорово, чтобы лидеры из разных городов со всего Подмосковья встретились, обменялись опытом и идеями, получили новые знания», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

По ее словам, не мероприятии собрались федеральные спикеры, коллеги из Ассоциации Добро.рф и Росмолодежи. До конца 2024 года в регионе проведут еще четыре таких форума.

В рамках мероприятия в Мытищах участники посетили семинары «Планы развития добровольчества на 2025 год» и «Организация мероприятия: как управлять 1000 и 1 процессом и получить крутой результат?», обсудили участие в Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. Кроме того, они представляли свои концепции развития волонтерского движения в Подмосковье в ходе Стратегической сессии по развитию добровольчества Московской области и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.