Образовательный центр на территории ЖК «Тетрис» ввели в эксплуатацию в Красногорске

На территории ЖК «Тетрис» городского округа Красногорск ввели в эксплуатацию образовательный центр с блоком начальных классов и дошкольным отделением, соответствующее разрешение получила ГК «Садовое кольцо». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В здании три этажа, его площадь составляет около 7 тыс. кв. м. Для детей обустроили учебные классы начальной школы, спальни-игровые для групп продленного дня, ресурсный центр, методические кабинеты, спортивный, актовый и музыкальный залы и другие помещения. На прилегающей территории появились спортивные площадки и тематические зоны для уроков на свежем воздухе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в следующем году.