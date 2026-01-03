Общеобластное мероприятие «Новый год в Подмосковье» прошло в Электростали

В Электростали в парке «Авангард» прошло общеобластное праздничное мероприятие «Новый год в Подмосковье». Об этом рассказали в администрации округа.

До этого в регионе провели общеобластное мероприятие «Новый год под шубой». Его посетили более 20 тыс. человек, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Уютный павильон парка Электростали превратился в концертную площадку. Публику порадовали новогодние хиты и хореографические номера. Здесь выступили артисты культурных центров муниципалитета — вокальный коллектив «Микс» и студия эстрадного вокала Best.

Для детей организовали встречу с веселой Бабой-ягой. Также провели творческий мастер-класс по созданию елочных игрушек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил жителей на масштабные культурные мероприятия, которые пройдут этой зимой.