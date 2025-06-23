Общеобластное мероприятие «Все за спорт» посетили более 12 тыс. жителей и гостей Подмосковья

Более 12 тыс. жителей и гостей Подмосковья посетили общеобластное мероприятие «Все за спорт», которое прошло в минувшие выходные в 66 парках. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для гостей подготовили утренние зарядки, турниры по командным видам спорта, мастер-классы от профессиональных тренеров и не только. Мероприятие организовали при поддержке областного Минкульттуризма, Министерства физической культуры и спорта Московской области и АНО «МосОблПарк».

Так, например, в Кашире желающие сдавали нормы ГТО, могли посетить мастер-класс по боксу, в парке «Набережная им. Д. И. Менделеева» в Дубне — принять участие в турнире по пляжному волейболу и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.