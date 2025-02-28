Общестроительные работы начались в рамках капремонта стадиона «Торпедо» в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуеве на улице Мадонской, д. 37 продолжается капитальный ремонт стадиона «Торпедо», подрядчик приступил к общестроительным. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы за счет средств областного бюджета, их планируют завершить в 2025 году. Площадь спортивного комплекса составляет более 12 тыс. кв. м, он является базой футбольной спортшколы «Спартак-Орехово». Строителям предстоит обновить футбольное поле и беговые дорожки, отремонтировать помещения спортивных залов, раздевалки, заменить все инженерные сети и сантехническое оборудование и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.