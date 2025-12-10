Общестроительные работы стартовали в рамках капремонта школы №5 в Щелково

В Щелково в рамках капитального ремонта школы №5 начались общестроительные работы. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Учреждение находится на Заводской улице. В нем обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья.

На объекте продолжаются демонтажные работы и начались общестроительные. Открыть школу после ремонта планируется в сентябре следующего года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев осмотрел восьмую школу Химок, которая была капитально отремонтирована.