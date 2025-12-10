Общестроительные работы стартовали в рамках капремонта школы №5 в Щелково
В Щелково приступили к общестроительным работам в школе №5
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
В Щелково в рамках капитального ремонта школы №5 начались общестроительные работы. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.
Учреждение находится на Заводской улице. В нем обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья.
На объекте продолжаются демонтажные работы и начались общестроительные. Открыть школу после ремонта планируется в сентябре следующего года.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев осмотрел восьмую школу Химок, которая была капитально отремонтирована.