Общестроительные работы стартовали в рамках капремонта спорткомплекса «Знамя» в Ногинске

В Ногинске начались общестроительные работы в рамках капремонта спорткомплекса «Знамя». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Объект расположен на Санаторной улице. Это здание, которое было построено в 1966 году. Его общая площадь составляет более 2,3 тыс. кв. м.

Сейчас на объекте ведутся демонтажные и кровельные работы, а также начались общестроительные. Усиливаются несущие конструкции и проводится подготовка к штукатурке стен.

Завершение ремонтных работ запланировано на 2026 год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в области работают над повышением эффективности спортивных объектов.