Общестроительные работы стартовали в рамках капремонта спорткомплекса «Знамя» в Ногинске

В Ногинске начались общестроительные работы в спорткомплексе «Знамя»
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
В Ногинске начались общестроительные работы в рамках капремонта спорткомплекса «Знамя». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Объект расположен на Санаторной улице. Это здание, которое было построено в 1966 году. Его общая площадь составляет более 2,3 тыс. кв. м.
Сейчас на объекте ведутся демонтажные и кровельные работы, а также начались общестроительные. Усиливаются несущие конструкции и проводится подготовка к штукатурке стен.
Завершение ремонтных работ запланировано на 2026 год.
