Общестроительные работы стартовали в рамках капремонта второй школы в Лобне

В здании школы № 2 на улице Фестивальная, д. 1А в Лобне продолжается капитальный ремонт, подрядчик приступил к общестроительным и отделочным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», их завершат к 1 сентября 2026 года. В ремонте задействованы 30 рабочих.

Площадь объекта составляет более 6,4 тыс. кв. м. В нем отремонтируют кровлю, утеплят и обновят фасад и входную группу, заменят системы отопления, вентиляции и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.