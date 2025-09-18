Общественная наблюдательная комиссия Подмосковья подвела итоги работы 6-го состава

В Подмосковье подвели итоги работы 6-го состава Общественной наблюдательной комиссии региона. Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Заседание прошло в Доме правительства региона. В нем приняли участие члены ОНК 7-го состава, представители власти и правозащитных организаций.

Председатель ОНК Подмосковья, зампред ОПМО Сергей Леонов рассказал об основных достижениях работы 6-го состава. В их числе реализация положений российского закона о пробации и увеличение числа проверок в местах принудительного содержания. За три года было проведено свыше 470 выездов и проведено более 60 культурно-массовых мероприятий, направленных на ресоциализацию осужденных.

Также на заседании обсудили организационные вопросы и тему передачи опыта от 6-го состава к 7-му.

Ранее губернатор Андрей Воробьев встретился с участниками регионального проекта «Герои Подмосковья».