Общественная палата Подмосковья обсудила подготовку к социально значимым событиям осени

В Подмосковье под председательством ректора МГИМО, Чрезвычайного и полномочного посла России Анатолия Торкунова прошло пленарное заседание Общественной палаты региона. О его итогах рассказали в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

В ходе заседания участники обсудили актуальные вопросы, в том числе отопительный сезон и начало учебного года, работу общественных советов и законодательные инициативы.

Как рассказал замминистра энергетики Подмосковья Аркадий Собенников, в регионе к отопительному сезону подготовили более 53 тыс. МКД, свыше 6,3 тыс. социальных объектов, около 2,7 тыс. объектов теплоснабжения и 1,4 тыс. ЦТП. Готовность региона составляет 95% при плановом показателе в 90%.

Замминистра образования Подмосковья Татьяна Лукьяненко сообщила, что в области по данным на 1 сентября работает 845 школ (1,6 тыс. зданий), 13 детсадов (2,2 тыс. зданий) и 37 колледжей (180 зданий). В этом году построили и отремонтировали 57 школ, 17 садов и два колледжа.

Также рассмотрели вопросы участия во Всероссийской школе общественного контроля, законодательные инициативы и процедурные моменты. Помимо этого, подвели итоги заочного опроса по вопросу досрочного прекращения полномочий одного из участников палаты.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев принял участие в заседании комиссии Госсовета по вопросам поддержки участников СВО.