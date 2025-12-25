Общественники из Подольска отправили партию гуманитарной помощи участникам СВО

Общественные объединения «Мамы Подольска» и «Кузнечики», а также благотворительная организация «Радуга» собрали и отправили участникам специальной военной операции посылку с новогодними подарками.

В состав груза вошли 100 рыболовных сетей, 22 автономных дизельных отопителя, 28 маскировочных сетей, 35 портативных зарядных устройств, 7 антидроновых одеял, 250 окопных свечей, а также целевые грузы для бригады «Урал».

Также около 20 подразделений получат специальные новогодние наборы, в которые входят предметы первой необходимости, письма от детей, мягкие игрушки и ладанки, изготовленные детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Целевая помощь будет распределена между 23 подразделениями на донецком направлении. Еще несколько десятков воинских частей смогут получить необходимые вещи через систему свободной выдачи в армейской кладовой.

В ответ волонтеры получили видеообращение от бойцов с благодарностью за поддержку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в области помогают участникам СВО.