Общественный транспорт в Московской области украсили к Новому году

Подмосковные перевозчики украсили общественный транспорт к Новому году, праздничные автобусы уже можно встретить на маршрутах в Люберцах, Пушкинском и других округах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, в салонах разместили мишуру, елочные игрушки и гирлянды. В период каникул пассажиры АО «Мострансавто» услышат аудиопоздравления с Новым годом и Рождеством от детей из Подмосковья и Деда Мороза из Великого Устюга.

Помимо этого, к празднику украсили автостанции и автовокзалы, железнодорожные вокзалы и станции. Ели установили в залах ожидания и в вестибюлях на всех крупных вокзалах МЖД. В 2025 году на маршрутах региона будут курсировать около 100 автобусов, забрендированных в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.