Общий объем хранилищ для картофеля и овощей в Подмосковье превысил 707 тыс. тонн

Общий объем картофеле- и овощехранилищ Подмосковья составил 707 тыс. тонн. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Мощность хранилищ для картофеля составляет почти 337 тыс. тонн, для овощей — более 206 тыс. тонн, для совместного хранения картофеля и овощей — порядка 163 тыс. тонн.

В этом году в области планируется завершить строительство двух крупных овощехранилищ. Это ООО «Лукаморе» на 2,5 тыс. тонн и ООО «СПК имени Ленина» на 18 тыс. тонн.

По итогам 2024 года валовый сбор картофеля в Подмосковье составил более 359 тыс. тонн, овощей открытого грунта — около 240 тыс. тонн.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность реализации проектов в сфере сельского хозяйства.