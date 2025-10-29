Обучающие мероприятия провели для участников народных дружин Подмосковья

В Подмосковье было организовано обучение для народных дружинников региона. Об их итогах рассказали в Главном управлении региональной безопасности Московской области.

Мероприятия провели в центре единоборств СК Строитель в Мытищах. Обучение состояло из теории и практики. В его рамках участники узнали об основах законодательства и организации деятельности дружин. После этого прошли занятия по первой медпомощи и самообороне.

Также прошла лекция на тему трансформации народных дружин. В ее рамках обсудили работу приложения «Народные дружины».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил отличившихся судебных приставов области.