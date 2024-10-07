Обучающий интенсив проведут для подмосковных самозанятых

В эту субботу подмосковный центр «Мой бизнес» проведет однодневный курс «Мой бизнес. Интенсив для самозанятых», он пройдет в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Участникам расскажут, как начать и развивать свое дело, перечислят преимущества статуса самозанятого и не только. В качестве спикеров на мероприятии выступят тренер эффективной коммуникации и ораторского мастерства Алексей Марков, тренер эффективной коммуникации и ораторского мастерства Ольга Клинг, предприниматель, бизнес-тренер, бизнес-консультант Дмитрий Ащепков. Зарегистрироваться для участия и узнать другие подробности можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.

*Возрастное ограничение 18+