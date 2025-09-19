Обучение по сборке гражданских дронов запустили в центре реабилитации им. А. И. Мещерякова

В центре реабилитации им. А. И. Мещерякова в Сергиевом Посаде запустили обучение по сборке гражданских дронов для охраны ПВО, линий электропередачи и трубопроводов. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Обучение проводит конструкторское бюро «Валькирия». В его рамках два человека уже собрали первый самолет-беспилотник, который успешно прошел испытания. На его сборку ушло два дня.

В центре бойцы могут пройти обучение по 11 программам и получить новую профессию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что реабилитацию в областных центрах-флагманах прошли свыше 1 тыс. бойцов СВО.