Обучение в подмосковных школах паллиативного пациента прошли более 1 тыс. человек
Свыше 1 тыс. человек обучились в школах паллиативного пациента в Подмосковье
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Обучение в подмосковных школах паллиативного пациента прошли более 1 тыс. жителей региона. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.
В общей сложности на территории региона открыто 38 подобных учреждений. Пройти курс обучения в них могут родственники паллиативных пациентов и социальные работники.
Обучение бесплатное. Занятия проводят врачи паллиативной медпомощи, психологи и специалисты смежных сфер. Подробная информация о школах представлена здесь.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность открытия новых больниц в области.