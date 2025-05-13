Обучение в подмосковных школах паллиативного пациента прошли более 1 тыс. человек

Обучение в подмосковных школах паллиативного пациента прошли более 1 тыс. жителей региона. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В общей сложности на территории региона открыто 38 подобных учреждений. Пройти курс обучения в них могут родственники паллиативных пациентов и социальные работники.

Обучение бесплатное. Занятия проводят врачи паллиативной медпомощи, психологи и специалисты смежных сфер. Подробная информация о школах представлена здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность открытия новых больниц в области.