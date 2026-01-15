Обучение в подмосковных школах сахарного диабета прошли более 55 тыс. человек
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
По итогам 2025 года обучение в подмосковных школах сахарного диабета прошли более 55,3 тыс. жителей, занятия проводятся бесплатно как для взрослых, так и для детей с таким заболеванием. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«На занятиях специалисты рассказывают, как контролировать уровень глюкозы в крови, считать углеводы, основах правильного питания», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В регионе открыты 122 амбулаторных и 15 стационарных школ сахарного диабета для взрослых. Кроме того, функционируют 39 детских школ. Для прохождения обучения нужно обратиться к своему лечащему врачу.
