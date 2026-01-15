Обучение в подмосковных школах сахарного диабета прошли более 55 тыс. человек

По итогам 2025 года обучение в подмосковных школах сахарного диабета прошли более 55,3 тыс. жителей, занятия проводятся бесплатно как для взрослых, так и для детей с таким заболеванием. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.