Обучение в подмосковных школах сахарного диабета прошли более 55 тыс. человек

Минздрав МО: более 55 тыс. человек прошли обучение в школах сахарного диабета

По итогам 2025 года обучение в подмосковных школах сахарного диабета прошли более 55,3 тыс. жителей, занятия проводятся бесплатно как для взрослых, так и для детей с таким заболеванием. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«На занятиях специалисты рассказывают, как контролировать уровень глюкозы в крови, считать углеводы, основах правильного питания», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В регионе открыты 122 амбулаторных и 15 стационарных школ сахарного диабета для взрослых. Кроме того, функционируют 39 детских школ. Для прохождения обучения нужно обратиться к своему лечащему врачу.

