Обучение в Школе сахарного диабета ДКЦ им. Рошаля прошли более 600 детей

Обучение в Школе сахарного диабета Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля прошли уже около 630 детей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Школа открыта при эндокринологическом отделении центра. Обучение в ней проводят высококвалифицированные врачи.

В школе дети с сахарным диабетом первого типа и их родители получают необходимые знания о питании, инъекциях инсулина и измерениях уровня сахара в крови. Родителям рассказывают, как вести себя в условиях болезни и стресса.

Также проводится обучение для пациентов с сахарным диабетом второго типа. Сейчас в регионе зарегистрированы 18 таких пациентов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об оснащении медучреждений региона новым оборудованием. Он сообщил, что в этом году больницам передадут 32 новых рентген-аппарата С-дуга.