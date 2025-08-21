Обучение волонтеров музыкального конкурса «Интервидение» стартовало в Подмосковье

В Подмосковье началось обучение волонтеров, которые будут работать на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение’25». Об этом рассказали в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

«Это 1 тыс. активистов. Ребятам рассказывают о ключевых аспектах своей будущей деятельности, включая развитие необходимых компетенций и детальное изучение функционала каждой позиции на «Интервидении’25», — сообщила глава министерства Екатерина Швелидзе.

Обучение прошло в Лобне и Мытищах. В них приняли участие порядка 200 волонтеров. В дальнейшем аналогичные занятия будут организованы еще в семи округах. В результате будет создан корпус из 490 добровольцев.

С волонтерами делятся своими знаниями тим-лидеры, которые завершили интенсив в Жуковском. Он длился два дня. В результате в корпус тим-лидеров был включен 41 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о модернизации театра «ФЭСТ» в Мытищах.