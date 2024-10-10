Обустройство стен подвала будущей поликлиники стартовало в Королеве

«На объекте работают 20 человек и шесть единиц техники. Подрядчик уже завершил работы по выносу инженерных сетей из зоны застройки, разработал котлован. Строители приступают к обустройству стен подвала, ведут работы по устройству фундаментной плиты и гидроизоляции», — говорится в сообщении.