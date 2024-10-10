Обустройство стен подвала будущей поликлиники стартовало в Королеве
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
В подмосковном Королеве на улице Циолковского, 24 продолжается строительство поликлиники, рассчитанной на тысячу посещений, строители приступают к обустройству стен подвала будущей поликлиники. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«На объекте работают 20 человек и шесть единиц техники. Подрядчик уже завершил работы по выносу инженерных сетей из зоны застройки, разработал котлован. Строители приступают к обустройству стен подвала, ведут работы по устройству фундаментной плиты и гидроизоляции», — говорится в сообщении.
Работы проходят в рамках госпрограммы, за счет средств бюджета. Поликлиника войдет в состав Королевской городской больницы № 1, ее площадь составит 4,6 тысячи квадратных метров. Там будут оказывать профилактическую, диагностическую, консультативную и лечебную помощь населению взрослым и детям. Завершить работы планируют в 2027 году.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.