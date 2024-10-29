Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенников с сервисами доставки

Мошенники придумали новую схему обмана граждан, в ходе которой они пишут им от лица «сотрудников» популярных сервисов доставки и сообщают о том, что их заказ готов к доставке. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Сообщение содержит ссылку якобы для отслеживания заказа, которая на самом деле фишинговая. Перейдя по ней, человек попадает на поддельный сайт службы доставки, где его просят ввести банковские реквизиты и данные для входа в онлайн-банк», — говорится в сообщении.

Жителям региона напомнили, что это позволит мошенникам получить доступ к их личным данным и похитить денежные средства. Их призвали не переходить по подозрительным ссылкам и заходить на страницы служб доставок только через официальный сайт или приложение. Узнать подробнее о цифровой безопасности можно в памятке «Доступно о телефонных мошенниках».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.