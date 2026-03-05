Очередной этап программы по модернизации объектов водоснабжения и водоотведения стартовал в Подмосковье

В Подмосковье стартовал новый этап госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», направленный на масштабное обновление объектов водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

По словам главы министерства Кирилла Григорьева, в 2026 году на модернизацию коммунальной инфраструктуры направят 12 млрд руб. Всего будет проведено 96 мероприятий по возведению, реконструкции или капремонту. Все работы будут проводиться вне зависимости от сезона и без прекращения подачи коммунальных услуг.

На проведение 62 мероприятий в части водного хозяйства предусмотрели более 6 млрд руб. Реконструируют 34 участка трубопроводов, 28 водозаборных сооружений. На 34 мероприятия по модернизации канализационных сетей, очистных сооружений и насосных станций направят 8 млрд руб.

«Один из эффектов, который видим на уже реализованных объектах — снижение или полное отсутствие жалоб жителей на качество воды и неприятный запах на конкретных территориях», — добавил министр.

Ранее о планах по модернизации объектов водоснабжения и водоотведения на текущий год рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.