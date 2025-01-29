Очередной матч «Легенд хоккея» пройдет в Дубне

Очередной матч команды профессиональных спортсменов «Легенды хоккея» и команды жителей Подмосковья пройдет в Дубне. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Игра станет второй в 2025 году. Ее проведут в выходные на территории парка-набережной имени Д. И. Менделеева прямо на берегу Волги.

Помимо профессиональных спортсменов в состав команды «Легенды хоккея» войдут актеры Иван Мулин, Тимур Ефременков и Артур Каспранов.

По традиции, перед игрой хоккеисты-профессионалы проведут мастер-класс для юных спортсменов округа.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что на 2025 год в Подмосковье запланировано завершение строительства трех новых спорткомплексов.