Очередной поток «Экспортного форсажа» проведут в Подмосковье

В Подмосковье пройдет очередной поток бесплатного образовательного акселератора «Экспортный форсаж». О мероприятии рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Мероприятие нацелено на представителей малого и среднего предпринимательства региона. В его рамках бизнесу расскажут об особенностях экспортной деятельности.

Акселератор стартует 5 марта и пройдет в очном формате. Принять в нем участие могут компании с выручкой за последний год от 30 млн руб., которые работают не менее двух лет и занимаются производством или оптовой торговлей. Подробная информация о мероприятии представлена здесь.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в области появится новая ОЭЗ, которая будет называться «Большой Серпухов».