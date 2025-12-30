Очередной рейс гуманитарной помощи в рамках проекта «Доброе дело» прибыл в Донецк. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Важнейшая миссия проекта “Доброе дело” выходит далеко за рамки сбора гуманитарной помощи. Это комплексная работа, включающая организацию мероприятий, адресную поддержку и, что становится особенно значимым в преддверии праздников, — создание атмосферы заботы и внимания», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

Объем рейса составил 20 тонн. Он стал особенным: в преддверии Нового года волонтеры собрали не только нужную помощь, но и подарки к празднику.

В Специализированный Дом ребенка Донецка передали средства гигиены и детское питание. В Дом детского и юношеского творчества Макеевки — 80 сладких подарков.

Также были организованы два новогодних представления — в Центре развития молодежных инициатив республики в Донецке и в Брянковском доме культуры в ЛНР. Мероприятия посетили около 250 детей.

Дети заранее написали письма Деду Морозу, и волонтеры постарались в точности исполнить их желания, собрав для каждого индивидуальный подарок.

Помимо этого, были доставлены медикаменты для трех полевых госпиталей, закрыты 32 заявки от бойцов — военнослужащим передали квадроцикл, мотоцикл, автомобиль, беспилотники, детекторы «Булат», 10 станций Starlink, 100 раций, ретрансляторы, пять инкубаторов для дронов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту РФ Владимиру Путину о мерах поддержки бойцов СВО в регионе.