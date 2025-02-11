Очередные игры «Легенд хоккея» пройдут в Лобне и Пушкино

Очередные игры «Легенд хоккея» с жителями Подмосковья состоятся в Лобне и Пушкино в выходные. Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

В Лобне матч пройдет в одноименном центральном парке культуры и отдыха. Помимо профессиональных хоккеистов в нем примут участие актер Артур Каспранов и певец Кирилл Андреев.

В Пушкино игру проведут в ЦПКиО. В состав команды профессионалов войдут Кирилл Андреев, Иван Мулин и Александр Мостовой.

Перед стартом обеих игр пройдут тренировки для юных спортсменов. Их проведет знаменитый спортсмен Сергей Коньков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке спортивных тренеров в области.