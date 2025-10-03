Очный этап конкурса профессионального мастерства «ТрудКрут» прошел в Подмосковье. О его итогах рассказали в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

По словам главы министерства Екатерины Швелидзе, участниками конкурса стали свыше 70 студентов из семи строительных и 11 сервисных отрядов региона. Ребята соревновались в шести направлениях.

«Главная цель — не просто выявить лучших, а создать условия для профессионального роста, помочь ребятам определиться с будущей специальностью и сформировать кадровый резерв для нашего региона», — отметила министр.

Так, сервисные отряды соревновались в дисциплинах «Официант», «Бармен» и «Горничная», а строительные — в направлениях «Арматурные работы», «Подготовка мастеров» и «Обеспечение охраны труда и пожарной безопасности».

Победители в каждом из направлений будут представлять Подмосковье на окружном этапе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о том, что в регионе увеличилось количество заявлений на поступление в колледжи.