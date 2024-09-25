Один человек пострадал при столкновении легковушки и грузовика на трассе в Подмосковье

На трассе А-108 в Подмосковье столкнулись грузовик и легковушка, сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Авария случилась накануне вечером. В результате пострадал один человек — водитель легкового авто. Он оказался зажат искореженными конструкциями машины.

На место оперативно прибыли работники 278-й пожарно-спасательной части, они деблокировали пострадавшего. До этого мужчину осмотрели врачи скорой помощи. Водителя легкового автомобиля госпитализировали с многочисленными травмами.

Ранее подмосковные спасатели помогли байкеру, который упал с мотоцикла на обочину.