Байкер упал с мотоцикла на обочину во время движения в Ступино
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Работники 269-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» оказали помощь мотоциклисту, повредившему ногу, сообщила пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел в селе Ивановское под Ступино. Байкер упал с мотоцикла на обочину во время езды.
Работники «Мособлпожспаса» незамедлительно выехали на место. Они оказали пострадавшему психологическую помощь и наложили на поврежденную ногу тугую повязку. Затем мотоциклиста аккуратно транспортировали в карету скорой помощи.
Ранее подмосковные спасатели оказали помощь женщине и ее годовалому ребенку, пострадавшим в ДТП в Химках.