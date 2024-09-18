Байкер упал с мотоцикла на обочину во время движения в Ступино

Инцидент произошел в селе Ивановское под Ступино. Байкер упал с мотоцикла на обочину во время езды.

Работники «Мособлпожспаса» незамедлительно выехали на место. Они оказали пострадавшему психологическую помощь и наложили на поврежденную ногу тугую повязку. Затем мотоциклиста аккуратно транспортировали в карету скорой помощи.

Ранее подмосковные спасатели оказали помощь женщине и ее годовалому ребенку, пострадавшим в ДТП в Химках.