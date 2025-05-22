Прокуратура проконтролирует установление обстоятельств травмирования подростков, на которых упал забор в Балашихе

Сотрудники прокуратуры проконтролируют установление обстоятельств травмирования двоих несовершеннолетних в Балашихе. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, вечером в среду, 21 мая, на стройплощадке на улице Колдунова на подростков упал бетонный забор. В результате 12-летнего мальчика доставили в медучреждение, где ему оказывают помощь. Второй подросток уже получил медпомощь и был отпущен домой

Балашихинская городская прокуратура установит все причины и обстоятельства произошедшего, а также даст оценку деятельности органов системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.