Прокуратура проконтролирует установление обстоятельств травмирования подростков, на которых упал забор в Балашихе
Установление обстоятельств травмирования подростков проконтролируют в Балашихе
Фото: [Прокуратура Московской области]
Сотрудники прокуратуры проконтролируют установление обстоятельств травмирования двоих несовершеннолетних в Балашихе. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.
По данным ведомства, вечером в среду, 21 мая, на стройплощадке на улице Колдунова на подростков упал бетонный забор. В результате 12-летнего мальчика доставили в медучреждение, где ему оказывают помощь. Второй подросток уже получил медпомощь и был отпущен домой
Балашихинская городская прокуратура установит все причины и обстоятельства произошедшего, а также даст оценку деятельности органов системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.