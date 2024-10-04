ОЭЗ Московской области привлекли почти двести миллиардов рублей инвестиций
Фото: [Пресс-служба ОЭЗ «Дубна»]
Особые экономические зоны Подмосковья привлекли почти 200 миллиардов рублей инвестиций. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Объем фактических инвестиций осуществленных на территориях ОЭЗ Подмосковья накопленным итогом на сегодняшний день составляет 199,7 миллиарда рублей. Таким образом, в этом году наши особые экономические зоны преодолеют планку в 200 млрд рублей фактических инвестиций», — уточнила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева в ходе Международного форума особых экономических зон-2024.
Лидером по числу привлеченных инвестиций оказалась ОЭЗ «Дубна» с показателем 91,2 миллиарда рублей. В тройку лучших также вошли ОЭЗ «Исток» и ОЭЗ «Ступино Квадрат».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность самореализации молодых специалистов в ОЭЗ.