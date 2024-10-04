ОЭЗ Московской области привлекли почти двести миллиардов рублей инвестиций

«Объем фактических инвестиций осуществленных на территориях ОЭЗ Подмосковья накопленным итогом на сегодняшний день составляет 199,7 миллиарда рублей. Таким образом, в этом году наши особые экономические зоны преодолеют планку в 200 млрд рублей фактических инвестиций», — уточнила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева в ходе Международного форума особых экономических зон-2024.