Огнеборцы ГКУ МО «Мособлпожспас» обеспечили безопасность прихожан во время праздничных богослужений

В преддверии главного православного праздника специалисты противопожарно‐спасательной службы Московской области предприняли комплекс превентивных мер для защиты прихожан во время торжественных богослужений. В ночь с 11 на 12 апреля огнеборцы ГКУ МО «Мособлпожспас» организовали усиленное дежурство у храмов в нескольких округах региона.

Подразделения 203‐й, 278‐й, 308‐й и 336‐й пожарно‐спасательных частей взяли под контроль религиозные объекты в Волоколамском и Можайском муниципальных округах, а также в Наро‐Фоминском городском округе. Профессионалы не просто присутствовали на местах, они заранее создали условия для максимально безопасного проведения праздничных мероприятий.

В рамках профилактической работы сотрудники детально проанализировали планировку храмов, уделив особое внимание путям эвакуации. Эксперты проверили работоспособность систем противопожарного водоснабжения и убедились, что все выходы доступны для быстрого покидания помещений в экстренной ситуации.

Важной частью подготовки стали просветительские мероприятия. Спасатели провели серию инструктажей для персонала храмов и разъяснительных бесед с верующими. В ходе общения особое внимание уделили практическим аспектам безопасности: акцентировали необходимость осторожного обращения с открытым огнем, предупредили о рисках, связанных с неосторожным поведением детей вблизи источников пламени, а также отработали алгоритм действий при срабатывании пожарной сигнализации: объяснили, как организованно и без паники покинуть здание, сохранив спокойствие в стрессовой ситуации.

На протяжении всех богослужений пожарные расчеты находились в непосредственной близости от храмов. Дежурные бригады были полностью экипированы и готовы к мгновенному реагированию. Специалисты держали на контроле обстановку и отслеживали любые изменения, способные привести к возникновению чрезвычайной ситуации.

Благодаря слаженной работе спасателей и продуманной системе профилактических мер праздник прошел без происшествий. Профессионализм огнеборцев и их заблаговременная подготовка позволили создать безопасные условия для тысяч верующих, обеспечив проведение пасхальных служб в штатном режиме.

