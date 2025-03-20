Ограничения на рыбалку начнут действовать в Подмосковье с 22 марта

В Министерстве экологии и природопользования Московской области сообщили, что у рыб начинается период нереста. В связи с этим в регионе с 22 марта устанавливаются ограничения на ловлю рыбы.

Так, с 22 марта по 1 июня нельзя будет ловить рыбу в водоемах-охладителях Шатурской ГРЭС и Электрогорской ГРЭС. С 1 апреля по 10 июня — на остальных рыбохозяйственных водных объектах региона. Ловить рыбу можно будет исключительно вне нерестовых участков поплавочными или донными удочками с берега с применением максимум двух крючков.

Помимо этого, в период нереста нельзя будет использовать для передвижения на водоемах маломерные и прогулочные суда с мотором.

Ограничение на рыбалку имеет большое значение для сохранения популяции видов. Это крайне важно в связи с прогнозом погоды на лето — ожидаются очень жаркие периоды, что негативно сказывается на водоемах и биоресурсах.

По словам специалистов, в этом месяце идет нерест щуки, окуня, судака, а в апреле — плотвы и леща.

Ранее в ведомстве сообщили о начале брачного периода у бобров и призвали жителей не тревожить этих животных.